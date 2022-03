¡Los Oscar están a punto de llegar! La ceremonia que premia a los mejores del séptimo arte está a solo días de realizarse y ya cuenta con una gran cantidad de estrellas invitadas que presentarán las distintas categorías y nominados del evento.

Este año grandes mujeres del entretenimiento serán las anfitrionas del gran evento que reúne a la élite de Hollywood. Hace algunas semanas se reveló que las actrices Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall estarán a cargo de la 94a entrega anual de los Premios de la Academia, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood el domingo 27 de marzo.

En el nuevo teaser del gran evento, las intérpretes muestran en pantalla un pequeño adelanto que los invitados y los telespectadores podrán esperar del gran evento.

"Señoras, ¿están listas para presentar los Oscar?" comienza señalando la comediante Amy Schumer, "Sí, vamos a aplastar esto", dice Hall, estrella de Scary Movie, mientras que la ex protagonista de The New Adventures of old Christine, Wanda Syker comenta: "Tenemos que hacerlo mejor que el anfitrión del año pasado".

"No recuerdo el anfitrión del año pasado...", dice Sykes. "Dios, debió apestar", responde Schumer, como Sykes comenta, "apuesto a que fueron cancelados".

"Oh, espera", dice Hall mientras los demás parecen sorprendidos. "No hubo un anfitrión el año pasado. O el año anterior. O el año anterior", "¡Boom! ¡Ya estamos ganando!", exclama Wanda.

El presentador del programa de entrevistas nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, fue el último presentador de los Oscar quien encabezó la ceremonia tanto en 2018 como en 2017. Kevin Hart había sido nombrado presentador del programa de 2019, pero renunció en medio de la controversia sobre el resurgimiento de antiguos y polémicos tweets.