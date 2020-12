Polola de Nano Calderón cuenta detalles de su relación: “Me despierta hablándome como bebé”

Rebeca Naranjo la polola de Hernán Calderón Argandoña respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores acerca de su relación con el hermano de Kel en sus historias de Instagram.

Naranjo quien es pareja de Nano desde abril del 2018, tiene más de 60.000 seguidores en la popular red social, donde aprovecha a compartir momentos de su vida diaria, su relación con el menor del clan Argandoña y así como también interactúa con sus seguidores.

Los seguidores le hicieron preguntas sobre sus gustos personales, como dónde prefiere vacacionar, qué raza es la mascota que tiene, y también preguntas sobre su relación con Nano. Un seguidor le preguntó si pensaba tener hijos con Calderón, a lo que Naranjo contesto: "Ya la tenemos" refiriéndose la perrita que comparten.

Otro seguidor le preguntó que es lo más difícil y lo más fácil de la convivencia con Nano, a lo que la joven contestó: "Lo más difícil es que aprieta la pasta de diente desde arriba (me carga) soy mañosa. Y lo más fácil es que me despierta hablándome como bebé (aunque no lo crean)

La pareja ha estado en el ojo de la polémica de la farándula nacional en el último tiempo, tras el ataque de Nano a su padre el abogado Hernán Calderón ocurrido en agosto de este año donde quedó con libertad vigilada intensiva, por decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.