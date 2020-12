Polo Ramírez habla sobre sus hijos: "Nunca pensé que iba a tener el síndrome del nido vacío"

El matinal de Canal 13 realizó un especial de navidad donde todos los panelistas señalaron sus deseos para estas fiestas y además compartieron una reflexión sobre sus vidas.

La conductora del matinal, Tonka Tomicic, habló sobre el avanzado Alzheimer que sufre su madre, mientras que la doctora Carolina Herrera y Raquel Argandoña también se refirieron a la relación que tienen con sus progenitoras.



Mientras que el periodista Polo Ramírez se refirió a la relación que tiene con sus hijos, Argandoña al ver emocionado a Ramírez le preguntó: “Estábamos viendo el mensaje y como que te pusiste sumamente triste. ¿Hay algo pendiente con los hijos o algo así? Te vimos sumamente emocionado”.

A lo que el rostro de Canal 13 señaló que: “No algo en particular, pero sí me siento en deuda en términos de la expresión del cariño y de la dedicación de tiempo y atención hacia mi familia. Miro hacia atrás y le he dedicado demasiado tiempo, esfuerzo y energía a la pega y a otras cosas, a mí mismo de repente, pero sobre todo a la pega. Y en algún momento de mi vida los he dejado un poco de lado y siento que el amor que les tengo no está en consonancia con el tiempo y la energía que efectivamente les he dedicado a ellos.

Luego agregó que: “Me temo que ellos sienten esa falta. No me lo han dicho nunca y si se los pregunto no sé si me lo van a decir de esa manera. A lo mejor es una impresión mía, una inseguridad mía en relación a mi familia, pero hubiera hecho algunas cosas distintas”

Sobre el tema también añadió sobre lo difícil que ha sido la partida de sus hijos del hogar: "A lo mejor es porque estoy con un poco de nostalgia, porque se me fueron ya tres hijos de la casa, me queda uno solo, el tercero de ellos. La más chica también se fue con su vida ya independiente. Puede ser por eso".

“Nunca pensé que iba a tener el síndrome del nido vacío. Siempre dije ‘que se vayan’ y siempre lo miraba con un tono de broma incluso, ‘que se vayan, que hagan su vida independiente, feliz yo’. Como fuimos papás bastante jóvenes, pensaba bastante jóvenes vamos a estar también cuando estemos solos de nuevo" Indicó el comunicador.