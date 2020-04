Pink Floyd: Liberan por 24 horas histórico concierto de la banda en Pompeya

Pink Floyd liberó a través de su canal oficial, como parte del Youtube Film Festival, el histórico concierto que la banda registró en Pompeya y que publicó en 1972.

En el clásico evento los integrantes del inolvidable grupo aparecen interpretando una serie de temas en pleno anfiteatro romano, sin audiencia y con la mística característica que caracteriza su música.

Lo que se puede ver es la remasterización de "Pink Floyd Live At Pompeii", que se extiende por casi una hora, con una edición especial para en el box set "The Early Years 1965-1972", y que ofrece los siguientes temas:

- Careful With That Axe, Eugene

- A Saucerful Of Secrets

- One Of These Days

- Set The Controls For The Heart Of The Sun

- Echoes

Portada de la edición física del icónico show de Pink Floyd.

El show se podrá ver sólo por 24 horas, por lo que estará habilitado hasta el mediodía de este sábado 25 de abril.