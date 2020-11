"Pensé que no los iba a cumplir": Fran García-Huidobro celebra aliviada sus 47 años

Francisca García-Huidobro llegó a celebrar su cumpleaños número 47 este 4 de noviembre y lo hizo con una sensación de alivio que quiso compartir con sus seguidores en redes sociales, porque en un momento llegó a pensar que "no los iba a cumplir".

Así lo dio a conocer por medio de las historias de su Instagram, donde también confirmó que era chilena a pesar de haber nacido en la ciudad española de Madrid, en 1973.

"Sé que le he puesto harto color a este cumpleaños y quiero explicarles un poco por qué", fue el primer aviso que dio la figura de Canal 13.

Junto con eso advirtió que "no es una fecha especial que voy a cumplir 50 o un cambio de folio o algo así, es solamente que yo pensé que no los iba a cumplir, que mi epitafio iba a terminar en los 46".

Fran García-Huidobro continúa siendo una de las animadoras del programa de Canal 13, "Sigamos de Largo".

Su felicidad se explica por haber sobre pasado el complejo escenario de salud que enfrentó a fines del años pasado y que, según reveló anteriormente, la tuvo al borde de la muerte.

"Ha sido para mí un regalo, cada día, cada mañana, cada situación que me ha pasado, la he disfrutado con la certeza de que pude no haberla vivido", admitió García-Huidobro.

Antes de finalizar, resaltó: "así que perdonen que me emocione un poquito pero es por eso, porque pude no llegar a hoy. Es muy especial para mí este cumpleaños y me han llegado varios regalos y muchos saludos. Muchas gracias y besos a todos".