Muere el reconocido actor y comediante brasilero Paulo Gustavo a causa del coronavirus

El actor y humorista Paulo Gustavo falleció el martes a los 42 años tras complicaciones causadas por el coronavirus.

Gustavo era padre de dos niños de un año y estaba internado desde el 13 de marzo. El humorista gozó de gran popularidad en Brasil durante su carrera tras ser el protagonista de la saga de "Minha Mãe É uma Peça".

El actor estuvo durante semanas intubado en una sala de terapia intensiva cuadro que empeorando a medida que pasaban los días.

“Todavía es muy difícil tramitar todo lo que ha pasado en los últimos días ¡Nuestro paseo tenía todo para ser largo! Hermoso como había sido, tan feliz ¡Y fue demasiado! ¡Qué feliz he estado en estos últimos 7 años por tener el privilegio de vivir contigo! ¡Cómo aprendí, crecí! Espero poder transmitir un poco de su legado de generosidad, afecto, alegría y amor. ¡Eres un huracán! Una estrella que brilló mucho aquí en la Tierra, y brillará aún más en el cielo, siempre cuidando a nuestra familia", escribió su pareja, Thales Bretas.

"Te amo tanto y siempre te amaré, ¡por el resto de mi vida! No puedo escribir una centésima parte de lo que eras y es importante para mí y para el mundo. Y lo seguirá siendo, para siempre. Pido disculpas a amigos y fans por no poder elaborar todo como me gustaría y responder a todos. Estoy experimentando un torbellino de sensaciones. Gracias por las energías positivas y las oraciones. He recibido mucho cariño, espero en un momento más oportuno poder retribuir. Besos perdidos”. finalizó señalando.

Paulo y Thales se casaron en el 2015 y hace un año se convirtieron en padres.