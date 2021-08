El humorista Paul Vásquez, también conocido como "el Flaco", estuvo presente en el programa de conversación de Chilevisión "Podemos Hablar", en donde compartió distintas anécdotas de su vida personal y laboral.

Entre ellos el comediante reveló que destruyó su automóvil luego de que la justicia decidiera embargarselo, sinsaber en ese momento que se trataba de un error.

Iván Arenas, Claudio Moreno, Juan Alcayaga y Álvaro Salas estuvieron presente en el espacio, quienes escucharon atentos a la curiosa historia.

“Tenía un representante que no lo voy a nombrar. Pido que me compre un auto. Entonces, como él cobraba mi sueldo, (le pido) que (él) pagara la cuota del auto”. comenzó explicando..

“Este tipo me empezó a cortar la cola demasiado (…) se atrasan en las cuotas y me llega una notificación de que estoy acusado por apropiación indebida. ¡Una orden de embargo!”, agregó el comediante.

Tras ser notificado, el humorista habló con sus amigos sobre lo que le estaba ocurriendo y que planeaba hacer. “¡Cabros! Mañana tengo que devolver el auto al tribunal porque me lo quitaron. El manager no pagó las cuotas, pero no lo voy a devolver como está”.

Vásquez revela que comenzó a saltar sobre el capo y que sus amigos rápidamente lo siguieron.

“Después, agarrando a patadas al auto, hundiendo la lata, con furia y enojado. Quedó abolladísimo el auto y al otro día, yo cumpliendo tempranito con la citación al tribunal, lo voy a devolver”.

Sin embargo, “El Flaco” no contaba con lo que ocurrió cuando llegó al tribunal.. “Hubo una equivocación, así es que, señor, se puede llevar su vehículo a la casa”.

“¡Destruido y lo tuve que vender en siete gambas”, expresó el comediante.