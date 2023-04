Una lamentable noticia conmueve al mundo de la música, luego de que se revelara que el cantante británico, integrante de S'Club 7, Paul Cattermole, falleció a los 46 años.

La noticia llegó este viernes a través de un comunicado en conjunto de la familia del artista y la banda que saltó a la fama al comienzo del 2000. "Con gran tristeza anunciamos el inesperado fallecimiento de nuestro amado hijo y hermano Paul Cattermole".

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte oficial, pero no hay terceros involucrados, señala. “La policía de Dorset ha confirmado que no hubo circunstancias sospechosas. La familia de Paul, amigos y compañeros de S Club solicitan privacidad en este momento”.

A través de Instagram, la banda señaló: "Estamos realmente devastados por el fallecimiento de nuestro hermano Paul”, acompañado de una imagen del artista.

“No hay palabras para describir la profunda tristeza y pérdida que todos sentimos. Fuimos muy afortunados de haberlo tenido en nuestras vidas y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. Todos y cada uno de nosotros lo extrañaremos profundamente. Le pedimos que respete la privacidad de su familia y de la banda en este momento”.

S Club 7

Hace algunas semanas, la banda británica anunció su regreso para celebrar los 25 años desde su formación con una gira que contempla a todo Reino Unido bajo el nombre de S Club 7 Reunited.

Formado por el ex gerente de Spice Girls, Simon Fuller, S Club 7 lanzó cuatro álbumes de estudio entre 1999 y 2002: S Club, 7, Sunshine y Seeing Double.

S’Club 7 se comercializó internacionalmente a través de una comedia de situación protagonizada por los miembros del grupo como versiones exageradas de sí mismos. En Estados Unidos, los episodios, incluidos los especiales S Club 7 en Miami y S Club 7 en Los Ángeles, se emitieron entre 1999 y 2002 en Fox Family y ABC Family.