"Pare de hacer cag****": Chino Ríos ahora dispara contra el Presidente Piñera

En un nuevo vuelco en las opiniones que previamente se le conocían, el ex tenista Marcelo Chino Ríos ahora se lanzó en contra de nada menos que el Presidente Sebastián Piñera, con una ácida crítica que dio a conocer a través de su Instagram.

La máxima figura de la farándula nacional se molestó por la foto que se viralizó el fin de semana, que evidenciaba cómo sorprendieron al mandatario recorriendo las playas de Cachagua, sin respetar una medida sanitaria contra la pandemia tan simple como el uso de mascarilla, que en estos momentos es obligatorio para todos los chilenos.

"Creo que en temas tan importantes y que comprometen otras vida hay que ser objetivo, sere muy de derecha, pero puta Sr Piñera pare de hacer cagadas perdón la expresión", fue la forma que tuvo Ríos para iniciar su fuego a discreción.

La foto del Presidente Piñera que molestó a Marcelo Chino Ríos.

Y añadió: "pero hay que ser hueon para ser presidente y no ponerse mascara , aquí Trump hace las mismas hueas pero cabe recordarle que usted no es Trump el aquí hace y deshace porque tiene huevos".

"Ojalá muestre su multa públicamente porque si no deja abierta la puerta a que cualquier persona no ocupe mascara, si el presidente no lo hace porqué lo tengo que hacer yo",

"Presi pare de cagarla", remató el Chino en su mensaje dedicado a Piñera.