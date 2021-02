Pamela Díaz y la demanda en contra de su ex: "Soy de un porcentaje bastante grande de mamás que criamos solas”

La Fiera participó en el carpool del canal Vamo a Calmarno que conducen Jaimeproxx y Rossinelli, en el la panelista del Me Late se refirió a su actual relación con su ex marido Fernando Téllez, de quien se separó el 2019, tras dos años de matrimonio.

Durante el programa se le pregunto a la ex conductora de Viva la Pipol como era su relación con los padres de sus hijos, a lo que señaló “mi ex marido (Manuel Neira). Prefiero no hablar de él. Es como un silencio. Es el padre de mis hijos, pero no tengo mucho más que decir porque es el papá de mis hijos”

Luego agregó “con Manuel bien, buena onda. Tampoco somos amigos ni esa familia moderna que va a comer ni nada de eso. Pero soy como lo justo y necesario”

Los conductores del espacio le preguntaron a la modelo si es que le retuvo el 10% a alguno de ellos, recordemos que tras aprobarse el segundo retiro del 10% del fondo de pensiones, también se aprobó la opción de retener ese dinero para los padres deudores de pensión de alimentos.

“No alcancé. Y con el otro (Fernando Téllez) no tengo ningún tipo de relación. Pero nada” indicó Díaz. quien tras la pregunta de si debió haberle retenido el 10% contestó que "ahora estamos en demanda y todo. Un cacho. Soy de un porcentaje bastante grande de esas mamás que criamos solas”.

Revisa a continuación el vídeo completo.