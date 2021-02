Pamela Díaz lapidaria sobre la TV chilena: "Los ejecutivos no tienen ni idea de tele"

Pamela Díaz actualmente se desempeña con éxito en el programa "Me Late", de TV+, el que incluso ha llegado a conducir ante ausencias de Daniel Fuenzalida. Pero ahora resurgió una dura opinión que La Fiera tiene de los ejecutivos que comandan la televisión chilena actual.

Hace unas semanas, la pareja de Jean Philippe Cretton tuvo una entretenida conversación con Cristián Sánchez, rostro que hasta ahora se mantiene en la tranquilidad de su vida hogareña fuera de pantalla.

En esa oportunidad, ambos coincidieron que quienes son responsables de los canales administran con una perspectiva errónea sus programaciones.

Entre broma y broma, Pamela pedía al público: "dennos nombres de un programa que podamos hacer juntos (con Cristián Sánchez), cualquier programa que podamos hacer, por lo menos uno de viaje y otro que sea interesante para mostrárselo a los ejecutivos".

Entonces, La Fiera sacó sus garras y pegó el zarpazo: "Igual los ejecutivos no tienen ni idea de tele. Saben más de números que de tele, pero igual lo vamos a hacer".

Algo que corroboró Sánchez, comentando: "Que heavy esa cuestión, la gente de tele no sabe nada de tele. O sea, los ejecutivos de tele, perdón"

"No todos, pero la mayoría", recalcó Díaz.

Diálogo que Sánchez concluyó con una reflexión en la que dijo que "la mayoría, sí, porque piensan que… La tele es una industria sensible, muy especial, no es número. No es le meto máquinas y produzco más. No es eso. Es un intangible".