Pailita revela que se va al quirófano: "Esta semana me opero"

Con el vuelo que agarró la carrera de Pailita, es mejor salir a aplicar cualquier tipo de especulaciones de una vez por todas. Es por eso que el cantante ahora confesó que entrará al quirófano para resolver un problema físico que lo viene afectado desde hace un tiempo.

Carlos Rain Pailacheo, verdadero nombre del intérprete, se ha alzado como una de los nombres con más proyección entre la nueva camada de artistas urbanos que han surgido en Chile.

Su hit Na Na Na recientemente estrenó video, pero además Pailita estuvo en la versión original y también en el remix de Ultra Solo, lo que ha potenciado su visibilidad.

Pailita al quirófano | ¿Qué le pasó al cantante?

En medio de una transmisión en vivo el artista quiso explicarle bien a sus fanáticos lo que deberá enfrentar esta semana, incluyendo una operación y su posterior recuperación.

"Para los que no saben esta semana me opero. Esta semana entro a pabellón. Me quise operar la ñatita", indicó Pailita en el live.

Entonces, explicó que "sí, este tabique de aquí... es difícil que lo vean por cámara pero lo tengo desviado... No sé si cuando chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado. Por eso hablo como gangoso igual, porque tengo el tabique desviado y necesito operarme".

"Así que eso, el lunes me opero, por una mejor vida. La salud está primero antes que todo así que ahí van a estar al tanto", remató.