Outlander: Blood of My Blood | ¿Qué se sabe de la precuela de la exitosa serie de Starz?

Outlander continúa expandiéndose en Starz ya que se anunció hace algunas semanas que la producción tendrá una precuela que lleva por nombre Outlander: Blood of My Blood, y que se centrará en la historia de amor de los padres de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie y Brian Frase

En un comunicado la presidenta de programación original de Starz, Kathryn Busby señaló: "Outlander es un espectáculo fascinante que, temporada tras temporada, ha capturado los corazones de sus fanáticos en todo el mundo".

“Estamos emocionados de quitar las capas de este mundo vibrante para traer a nuestra audiencia el origen de donde todo comenzó. Matthew, Maril y Ronald continuarán aportando su excelente visión y creatividad a esta nueva iteración, y estamos ansiosos por ver qué sucede a continuación".

Outlander, la exitosa serie de Starz, culminó hace pocas semanas su sexta temporada la cual entregó un nuevo e inesperado capítulo de la historia protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan.

El drama de Starz sobre viajes en el tiempo, está basado en los libros de Diana Gabaldon, su primera novela fue publicada el año 1991, mientras que la novena entrega "Go tell the Bees that i'm Gone", fue lanzada el 2021.

Outlander sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de guerra de 1945 que se transporta en el tiempo a 1743, en donde llega a un nuevo mundo y debe adaptarse a su nueva realidad.

¿Cuándo se estrena la precuela de Outlander?

La serie aún no tiene fecha de estreno. Pero se confirmó que el showrunner de Outlander, Matthew B. Roberts, se desempeñará como escritor y productor ejecutivo.