Una cruda revelación realizó la estrella de One Tree Hill, Hilarie Burton, quien reveló que su ex compañera de reparto, Moira Kelly, le salvó la vida al ayudarla con la decisión de dejar el exitoso drama.

La intérprete se refirió al tema en el podcast Drama Queens que realiza junto a las otras dos protagonistas de la serie de drama, Sophia Bush y Bethany Joy.

La actriz quien interpretó a Peyton Sawyer durante las primeras temporadas de la serie, abandonó abruptamente OTH al final de la temporada seis y a pesar de que su personaje fue nombrado en numerosas ocasiones durante las tres temporadas restantes, ella nunca regreso a la trama de manera presencial.

¿Qué pasó en el set de One Tree Hill?

"Todos en mi mundo me decían, 'no puedes irte, no puedes irte'", dijo Burton entre lágrimas. Explicó que decidió no dirigir episodios al dejar el papel de Peyton Sawyer porque el ambiente de trabajo tóxico que ella y algunas de sus coprotagonistas femeninas expusieron en 2017 a través de una carta publicada por Variety.

Recordemos que el creador de la serie Mark Schwahn fue acusado el 2017 por múltiples miembros del elenco por acoso y maltrato laboral, asimismo, todas las mujeres que participaron en One Tree Hill durante sus 9 temporadas firmaron una carta apoyando a las denunciantes, además de otra firmada por los hombres que participaron en la ficción apoyando a sus compañeras.

Esto hizo que The Royals, serie en la que Schwarhn participaba en ese momento fuera cancelada e integrantes de reparto también hicieran publicas sus denuncias contra el director.

Burton dijo que Kelly fue la única persona que le dijo lo contrario. "Dijiste, 'Corre'", le dijo Burton Morgan a su ex coprotagonista.

Si bien esa conversación había comenzado en broma, según Burton Morgan, finalmente tomó el consejo en serio. "Dijiste: 'Hay tantos capítulos en la vida y este es solo uno'", recordó.

La actriz dijo que Kelly era "la única persona que me dio permiso para irme". La revelación de Burton se produjo después de que Sophia Bush le preguntara a Kelly si había algo que pudiera cambiar sobre su tiempo en "One Tree Hill" a lo que Kelly respondió que "habría fortalecido mi presencia" en el set.

"Me sentí como, ya saben, siendo algo así como una veterana, todos eran muy jóvenes al entrar en esta situación, hay una parte de mí que se siente como si los decepcioné a todos", señaló.

“Es como, 'Dios mío. No sabes que me salvaste la vida'. No sé qué me habría pasado si me hubiera quedado", dijo Burton Morgan a sus coanfitriones, hablando de Kelly.

El actor también le dio a Kelly algo de crédito por el hecho de que conoció a su esposo Jeffrey Dean Morgan después de dejar "One Tree Hill" y comenzó a formar una familia. "Mi hijo existe porque Moira Kelly me dijo que corriera. Y así lo hice", dijo.