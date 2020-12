One Day at a Time es cancelada oficialmente tras no encontrar nueva casa televisiva

Sony Pictures Television no encontró un tercer hogar para One Day at a Time, y como tal, la aclamada comedia de situación está “oficialmente” finalizada. La triste noticia llega dos semanas después de que la comedia televisiva de Netflix que se cambió a Pop fuera cancelada por segunda vez, después de una cuarta temporada truncada en el canal.

"Se acabó oficialmente", anunció la co-showrunner Gloria Calderón Kellett en Twitter el martes por la tarde. “No habrá nuevos episodios de @OneDayAtATime. Pero siempre habrá 46 episodios que hicimos y estarán vivos para siempre. Gracias a este hermoso elenco. Nuestro equipo dedicado. Y a ustedes, nuestros fieles seguidores. Nos encantó hacer esto para ti. Gracias por vernos."

El co-creador del Reboot, Mike Royce, también intervino con un mensaje que hizo eco de muchos de sus colegas que lo replicaron: "El único rayo de luz sobre no seguir realizando este show es que nadie puede llevarse el show que ya hicimos. 4 temporadas que por siempre existiran para que la gente lo vea. Estoy tan orgulloso de "One Day at a Time" nuestro elenco, nuestros escritores, nuestro equipo, y a pesar de que hoy estoy triste, estaré por siempre agradecido de la increíble experiencia y el honor que fue trabajar en el"

El reboot aclamado por la crítica de la comedia se emitió durante tres temporadas en Netflix antes de ser cancelado en marzo de 2019. Cuatro meses después, fue revivido por Pop TV para una cuarta temporada de 13 episodios, que debutó el 24 de marzo. La producción finalmente se detuvo después de seis episodios debido a la pandemia del coronavirus, dos de los cuales se filmaron sin una audiencia de estudio. Finalmente, se produjo un séptimo episodio animado antes de que Pop pusiera el fin en la temporada 4.

Más recientemente, CBS, propiedad de Viacom, transmitió la cuarta temporada de ODAAT durante tres lunes por la noche consecutivos en octubre, aunque con muy poco puntos de índices de audiencia. Horas antes de la transmisión final del 26 de octubre, Calderón Kellett señaló que el final estaba cerca, el que finalmente se hizo realidad.

"No voy a mentir, todos ustedes, esto podría ser el final de nuestro pequeño programa", dijo en Twitter. "¡Nos encantó hacer este espectáculo y queremos celebrarlo esta noche!" señaló en aquella oportunidad.