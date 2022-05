Las expectativas se elevan de cara al estreno de la serie Obi-Wan Kenobi en Disney+, y por lo mismo múltiples detalles de la producción han salido a la luz. Entre ellos, la posibilidad de que el bajista de Red Hot Chili Peppers Flea tenga una aparición en medio de la ficción protagonizada por Ewan McGregor.

La información se dio a conocer después de que se revelara el elenco completo de la apuesta televisiva y que la directora Deborah Chow aseguró a Total Film que la serie limitada traería sorpresas para los fanáticos.

Esto además de que el actor Rupert Friend proyectó la posibilidad de "maravillosos cameos" a través del desarrollo de la historia.

Obi-Wan Kenobi | ¿Cómo aparecerá Flea en la serie de Star Wars?

De acuerdo con el sitio de fans starwarsnewsnet.com, conocido por entregar detalles inéditos muy precisos sobre el futuro de la saga, Flea volverá a recurrir a sus dotes actorales para aparecer en una tensa escena en la que será el portador de un "maravilloso" blaster, que es tipo de arma a distancia que disparaba rayos de intensa energía de plasma.

Flea no es desconocido en el mundo de la actuación, ya que a pesar de tener roles muy secundarios, ha figurado en populares películas como la saga Back to the Future, The Big Lebowski y Baby Driver.

El rol que tendrá en Obi-Wan Kenobi marcará su debut en la franquicia de Star Wars.

La aparición de músicos en Star Wars es escasa, pero no inexistente. John Williams compuso todas bandas sonoras de la saga cinematográfica y tuvo su aparición finalmente en The Rise of Skywalker. En tanto, el bajista y cantante Thundercat logró un cameo en el episodio 4 de The Book of Bobba Fett.

Ahora, la importancia del rol que tendrá Flea en la historia aún está por determinarse y eso se sabrá con la llegada de Obi-Wan Kenobi a Disney+, a partir del próximo 27 de mayo.