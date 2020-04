Nunca es tarde: Vale Roth volverá al colegio para terminar cuarto medio a sus 29 años

El periodo de cuarentenas por coronavirus ha hecho que más de alguno replantee su vida. Su hubo buenas o malas decisiones en el pasado y qué se puede hacer para cambiar las cosas, tal como le está pasando a Vale Roth.

La modelo y ex participante de realitys ha vivido días intensos en el encierro, donde tomó una de las determinaciones más importantes para su futuro. Después de 12 años, la joven decidió volver al colegio para terminar de una vez por todas su cuarto medio.

A través de su cuenta de Instagram, Roth contó que "el martes empezaré con las clases para terminar mi cuarto medio. Sí, cuarto medio a los 29 años. Fíjense que pensé muchísimo en si contarlo o no por vergüenza, pero nada... ¿Vergüenza a qué? ¿Perdón? Apenas saque cuarto medio me pondré a estudiar lo que más quiero, que es Personal Trainer. Y ojalá ser una de las mejores".

Tomas, su pareja, fue clave para que Vale Roth decidiera volver al colegio.

Ahí la joven contó que fue gracias a su familia que tomó la decisión. "Gracias a mi viejo que me apañó en esto. Gracias Tomás (su pareja) por hablar con mi viejo a escondidas. A mi vieja también que me apañó y nada... ¡A darle con todo no más! Estudiar, bailar y disfrutar el proceso".

Cabe recordar que Vale Roth comenzó a muy temprana edad su carrera televisiva, teniendo participaciones en programas como Rojo, Calle 7 y Yingo. De ahí en adelante tuvo una serie de polémicas que la llevaron a ser una de las mujeres fuertes de la farándula.