"Nos acordamos de cosas, hay cierta complicidad": Así fue el reencuentro de Kel Calderón con Pangal Andrade

"Cuando me invitaron pregunté quiénes iban. El último día me dijeron que también iba Kel. No pensé nunca en bajarme, sería muy cabro chico". Con su habitual relajo, Pangal Andrade no tuvo inconvenientes a la hora de describir a LUN cómo fue su reencuentro con Kel Calderón, a dos años y una sesión de fotos después.

La gestora del reencuentro fue Isidora del Río, directora de la agencia Agata Media, quien estaba impulsando una campaña con el fin de reactivar el turismo nacional, en medio del estallido social. La inicitiva consideraba un viaje a Puerto Varas por el fin de semana e incluía la compañía de Matías Vega y Teresa Abumohor, reconocida como "chica extrema".

Tanto Andrade como Kel fueron consultados por el inminente reencuentro y ninguno tuvo problemas con la situación. El resultado se puede apreciar en las imagenes compartidas por la agencia.

Para Andrade todo el asunto "anduvo bastante bien. Esta fue la primera vez que coincidimos en un viaje con la Kel después de terminar y de realizar la campaña que hicimos, pero, claro, un viaje de cuatro días no lo esperábamos".

Lo cierto es que hubo "pura buena onda. Es mi ex y sólo he tenido dos pololas. El viaje fue muy piola y relajado. Nos matamos de la risa, nos acordamos de cosas. Hay cierta complicidad, sabes lo que le gusta, lo que no. Uno es atento con el otro porque fuimos dos personas que nos quisimos mucho y se quieren como amigos".

Eso sí, para Pangal hay otras claves para sobre llevar el momento de tener que compartir con alguna ex: "No tienes que ser celoso de su nueva vida. También hay que dejar a la otra persona ser y sobre todo no preguntar cosas que ya no te competen".

"La vida es corta para llevarse mal con alguna ex pareja", filosofó el deportista.