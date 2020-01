"The Undoing": Nicole Kidman se convierte en la sospechosa de un crimen en la nueva serie limitada de HBO

Una violenta muerte y una cadena de repentinas revelaciones cambiará la vida de una pareja que justo disfrutaba de la vida que siempre habían querido. Así se desenvuelve la historia de "The Undoing", la nueva miniserie de HBO, protagonizada por Nicole Kidman.

Susanne Bier ("The Night Manager") dirige los capítulos de la producción creada por David E. Kelley, el mismo tras "Big Little Lies", que es una adaptación de la novela "You Should Have Known", escrita por Jean Hanff Korelitz.

Aparte de Kidman, "The Undoing" cuenta con las actuaciones de Hugh Grant, Donald Sutherland y Edgar Ramírez.

Revisa su adelanto: