Netflix planea una serie Spin-off de "A todos los Chicos" centrado en el personaje de Kitty

La exitosa película de Netflix To All The Boys (A todos los chicos que he amado) tendrá un spinoff y nada más ni nada menos que protagonizado por la hermana menor de Lara Jean, Kitty, personaje de Anna Cathcart.

Deadline informó que Netflix está planeando un serie sobre la trilogía de películas. Según la sinopsis se tratará de una comedia romántica, que aún no tiene titulo y seguiría a la hermana menor de Covey en su búsqueda para encontrar el amor verdadero.

En To All the Boys: Always and Forever, la tercera película de la franquicia, que se estrenó el pasado febrero en el servicio streaming, Kitty se enamoró de un niño al que conoció mientras visitaba Corea del Sur con su familia. Los dos continuaron comunicándose a través de mensajes de texto después del viaje.

Jenny Han, la autora detrás de los libros To All the Boys, coescribirá el piloto con Siobhan Vivian, además de actuar como creadora y productora ejecutiva de la serie.

Cathcart ha también ha participado en otros programas como OddTube, Zoe Valentine y Odd Squad.