Si eres fan de Marvel por favor corre a ver las series: Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher y The Defenders, ya que dejarán el streaming de Netflix en los próximos días.

Lo más probable es que estas series de Marvel pasen a Disney Plus, ya que todas las producciones de Marvel Studios (salvo Spider-Man, que es una colaboración con Sony, dueño de los derechos) están en Disney+, pero aún no se confirma esta información y menos una fecha de llegada de estas series.

Estás series de Marvel Studios se estrenaron en la plataforma hace varios años ya con la primera temporada de Daredevil, que llegó a su fin con la tercera temporada. Las otras producciones como Jessica Jones con 3 temporadas, Iron Fist con dos y Luke Cage con dos, también saldrán del streaming.

Para los fans no sería extraño que estas series en vez de llegar a Disney Plus, lo hagan en Star+ en Latinoamérica. Ya que, estas producciones no son muy infantiles, debido a que contienen escenas más explícitas que las películas o series del UCM, por lo que Star Plus podría ser la nueva casa de los Defensores.

¿Hasta cuándo puedo ver Daredevil, Punisher y Jessica Jones en Netflix?

Las series de Marvel Studios estarán disponibles en la plataforma hasta el 28 de febrero del 2022, por lo que el 1 de marzo saldrán del streaming.