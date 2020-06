Netflix explorará la vida y "desaparición" del reconocido psíquico Walter Mercado

Walter Mercado, el legendario astrólogo puertorriqueño que vivía al margen de las convenciones de género, será retratado a través de un documental que encontró su forma de distribución nada más ni nada menos que en Netflix.

Durante décadas, Mercado cautivó a diario a 120 millones de espectadores latinos gracias a su extravagancia y actitud positiva.

Repentinamente, el hombre se esfumó de la vida pública, es por eso que los aclamados documentalistas Cristina Costantini ("Science Fair") y Kareem Tabsch ("The Last Resort") decidieron explorar su vida y lo que lo llevó a huir de las luces y las pantallas, en la película que bautizaron: "Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado".

La entrega fue producida por Alex Fumero ("I Think You Should Leave with Tim Robinson") y se estrenará el próximo 8 de julio en la plataforma de streaming.