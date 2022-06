Uno de los éxitos coreanos de Netflix que debutó a principios de este 2022, tendrá una segunda temporada en el servicio de streaming. Así lo ha dado a conocer la N roja este lunes en el marco de la Geeked Wek.

Se trata de una serie basada en una popular producción webtoon de la plataforma en línea coreana Naver titulada "Now at Our School" de Joo Dong-geun, que se desarrolló entre 2009 y 2011.

Desde su debut, la serie logró posicionarse en el puesto número 1 del Top10 del streaming y ahora se transformó en el programa de televisión número 3 en idioma que no sea inglés en todo Netflix con más de 536,39 millones de horas transmitidas.

¿Cuál es la serie coreana que tendrá una segunda temporada en Netflix?

Se trata de All of Us are Dead, serie que sigue a un grupo de estudiantes de un colegio que debe dejar de lado los cuadernos y libros para defenderse de una horda de zombies e intentar salvar sus vidas.

El final de la primera temporada dejó la posibilidad de continuar con la historia, aunque esto no había sido confirmado hasta ahora.

Los estudiantes sobrevivientes llegan a una zona de cuarentena para comprobar si los rumores de que su amiga Nam-ra, mitad humana y mitad zombi, todavía está por ahí son ciertos. El grupo la encuentra y les sugiere que otros sobrevivientes lograron salir, lo que daría a entender que todavía quedan zombies en algún lugar.

All of Us are Dead 2 todavía no tiene fecha de estreno en Netflix.