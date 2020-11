Muere Enrique Castillo, ex vocalista de Los Ángeles Negros durante de la década de los 80'

Una triste noticia para todos los fanáticos de Los Ángeles Negros: Murió Enrique Castillo, ex vocalista de la banda en la década de los 80's. Según detalló ADN, el cantante falleció en Villarrica.

El músico fue parte de Los Ángeles Negros, radicados en México, entre los años 1981 a 1983. Tras su salida, arrastró una profunda depresión luego que su pareja de toda la vida muriera de cáncer. Asimismo, fue encontrado por la prensa mexicana en condición de vagabundo en 2015.

El también fundador del grupo Los Románticos de América, regresó a Chile ese año a reencontrarse con sus hermanos, estableciéndose en la región de La Araucanía.

Enrique Castillo cuando fue encontrado como vagabundo en 2015.

Sus ex compañeros de banda, aún no emiten un mensaje informando sobre el deceso de su ex vocalista.