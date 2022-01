La nueva serie de Disney Plus protagonizada por Oscar Isaac llegaría a la plataforma durante los próximo meses.

Moon Knight | ¿Cuándo se estrena la nueva serie de Marvel para Disney Plus?

Este sábado 15 de enero, se anunció un pequeño adelanto de Moon Knight, la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus que contará con el actor Oscar Isaac como un antihéroe que tendrá su debut en el UCM.

Este adelanto muestra nuevas imágenes del Caballero Luna, el traje que tendrá y la manera en que se transforma. Eso no es todo, porque además se puede ver por primera vez a Ethan Hawk, actor que dará vida al villano de la serie.

Pese a que hay poca información sobre este nuevo personaje, solo algunas imágenes de Isaac, el servicio de streaming confirmó que mañana lunes se dará a conocer el primer tráiler oficial, el que parece también revelará su fecha de estreno en el streaming.

¿Qué día se estrenará Moon Knight en Disney Plus?

De acuerdo a algunos rumores que han circulado por las diferentes redes sociales, el estreno de Moon Knight estaría programado para el próximo 30 de marzo de 2022 a través de Disney Plus. Sin embargo, esto todavía no ha sido confirmado por lo que habrá que esperar hasta el partido de NFL Rams vs Cardinals a las 22:15 horas de este lunes 17 de enero para confirmarlo.