Este miércoles 27 de abril se estrenó el quinto capítulo de Moon Knight y con ello, la serie sobre el personaje de Marvel en Disney Plus está comenzando a llegar al final de su primera temporada con un camino bastante confuso para los fans.

La historia gira en torno a Marc Spector/Steven Grant, interpretado por Oscar Isaac, quien sufre de una enfermedad de personalidad disociativa, pero que a su vez es un viligante llamado Moon Knight gracias a los poderes del Dios Khonshu.

El episodio emitido hoy fue bastante sorprendete debido a que dio un giro inesperado en los minutos finales y aunque hubo una explicación, para algunos fanáticos no está muy claro qué es lo que vive el protagonista.

¡Alerta Spoilers!

Especialmente porque si bien el asilo donde está Marc es una representación de su mente luego de que Harrow le disparara y una transición a su muerte, seguramente la serie volverá a sorepender a los seguidores ya que se cree que el Caballero Luna tendrá que volver para detener al villano de juzgar almas antes de tiempo con los poderes de Ammit.

¿Cuándo sale el capítulo final de Moon Knight en Disney+?

La buena noticia para los fanáticos, es que el sexto y último capítulo de Moon Knight se estrenará el próximo miércoles 4 de mayo, mismo día del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mediante la plataforma de streaming Disney+.