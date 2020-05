Metallica comparte histórico concierto de sus primeros años en la música

Metallica revela este lunes un nuevo concierto dentro de la colección de registros en vivo que han ido compartiendo con sus fanáticos a través de Youtube, durante la pandemia.

La semana pasada tuvimos una especial presentación en la que tocaron completo el "Black Album", ahora se trata de un espectáculo que hicieron en sus primeros años en la escena musical mundial.

Se trata del "Live in Chicago", registro original del 12 de agosto de 1983 hecho en el recinto conocido como "The Metro".

Cliff Burton, Kirk Hammett, Lars Ulrich y James Hetfield en 1983.

Durante el show se puede ver a mítico Cliff Burton y a James Hetfield que acababa de cumplir 20 años y Lars todavía como un adolescente.

El espectáculo fue parte del "Kill 'Em All For One Tour" y se podrá ver gratuitamente desde las 20:00 horas de Chile, a través de Youtube.