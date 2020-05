Metallica libera concierto en que tocó completamente el "Black Album"

Metallica, como cada lunes, acaba de liberar un nuevo show por medio de su canal oficial en Youtube, para entregar así una alternativa a los fanáticos que permanecen en cuarentena por el coronavirus.

En esta oportunidad, se trata del espectáculo que ofrecieron el 10 de junio de 2012 en Nickelsdorf, Austria.

Se trata de un registro en vivo de la banda que desempolvó de su archivo con la particularidad de que en ese concierto tocaron en vivo el "Black Album" de manera completa para deleite de los afortunados que asistieron.

El show austriaco de Metallica, en ese entonces, marcó los diez años desde el lanzamiento del alabado material discográfico que incluye canciones como "Enter Sadman", "The Unforgiven", "Sad but True" y "Nothing Else Matters".