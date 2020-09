"Me violenta": Belén Mora comparte imagen con duro mensaje que le envió un usuario en Instagram

La humorista Belén Mora hizo uso de sus redes sociales este fin de semana para denunciar el duro mensaje que le escribió una seguidora en su cuenta de Instagram, donde manifestó sentirse "violentada".

La usuaria sin motivo alguno, escribió en una publicación de la comediante: “Me cae como el hoyo la Belén. Es pésima humorista, pesada, engreída, etc. Es buena actriz, pues disimula bien su depresión y lo medicada que anda todos los días, pero como cualquier mortal también tiene sus días malos que ni ella se aguanta. Todos tenemos derecho a opinión y así también debemos recibir las opiniones de los demás”.

Debido a esto, las palabras de la persona impactaron en Mora, que no dudó en tomar un pantallazo del comentario y compartirlo como publicación con una potente respuesta.

“La mayoría de ustedes sabe que me importa muy poco lo que opine un hater. Pero publico este comentario en particular porque es violento, ME VIOLENTA y no tengo por que aceptarlo. No por ser ‘conocida’ tengo que mamarme este nivel de violencia y agresividad“, manifestó.

Tras esto, varios seguidores apoyaron a la humorista con mensajes positivo en la publicación, que llegó a más de 5.300 likes.