Me Robaste el Corazón | ¿A qué hora se estrena la nueva teleserie turca en Mega?

Love is in the Air es actualmente la teleserie de origen turco que la está rompiendo en la plataforma de streaming HBO Max y que desde este martes se transmitirá en el canal de televisión Mega.

La ficción sigue a Eda, una joven que planea terminar sus estudios de arquitecta en el extranjero cuando Serkan Bolat, un joven empresario -y uno de los solteros más cotizados de Estambul-, se interponen en su camino.

Esto porque él decide cortar su financiación para los estudios a nivel internacional. Para volver a estudiar, Bolat le propone un trato: si ella acepta pasar dos meses con él como su prometida, volverá a pagar sus estudios.

Pese a que se odian mutuamente, a medida que pasan los días su relación comienza a cambiar... ¿podrá terminar en amor?.

La teleserie es protagonizada por Hande Erçel, quien se hizo conocida por Las hijas del sol y El amor no entiende de palabras, y por el actor Kerem Bürsin, a quien previamente se vio en la teleserie de Puerto Estambul.

¿A qué hora se estrena la teleserie Me Robaste el Corazón en Mega?

El primer capítulo de Me Robaste el Corazón se estrenará a las 18:45 horas de este martes 28 de junio a través de las pantallas de Mega.