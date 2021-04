Mauricio Pinilla se reconcilia con Gissella Gallardo tras dejar el fútbol y ríe: "La Gisse me retiró"

Mauricio Pinilla se caracteriza por ser uno de los personajes del fútbol más mediáticos de las últimas décadas. Por eso no sorprendió que, después de anunciar su retiro del fútbol en febrero pasado, iniciara casi en paralelo una carrera en televisión.

Pero la situación personal que vivía Pinigol no sonaba tan bonito. En conversación con Cristián Sánchez, el ex goleador de Universidad de Chile reconoció que vivió un quiebre con quien ha sido por años su pareja y la madre de sus tres hijos, Gissella Gallardo.

"Yo creo que todas las parejas pasan por momentos difíciles. Sobre todo en esta pandemia, en donde a veces uno pasa más tiempo del debido en casa. Es difícil el día a día. Además estaba viviendo un momento difícil deportivamente", confesó el hoy comentarista de ESPN.

La misma Gissella aprovechó la entrevista en vivo por Instagram para explicar bien la situación. "No sé si supiste que en el pre-post fútbol estuvimos un poco distanciados. Bastante distanciados", le clarificó a Cristián Sánchez.

Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo son padres de Agus, Mati y Mauri. Foto: Instagram

"Yo estaba feliz de que (Pinilla) dejara el fútbol. Si ya me tenía 'hasta acá' con ese tema de que se levantaba, le dolía todo y se quejaba. Quería jugar y yo le decía 'entiende, que estás envejeciendo'", confesó la periodista.

Pinilla intervino en la conversación para decir que "la Gisse me retiró" en tono de humor. Pero la mujer quiso dejar todo bien claro y no ocultó su satisfacción porque el ex delantero colgara los botines a los 37 años.

"Estaba feliz de que se haya retirado, también por el tema de que no compartíamos casi nunca fechas importantes, que de repente su cumpleaños lo pasaba concentrado, que los niños: 'vamos algún lado: el papá no puede'", detalló.

"Entonces era complicado, y la verdad es que lo veo muy feliz, muy contento, muy tranquilo, muy relajado en comparación a antes de que tomara la decisión de retirarse, estaba insoportable... es que es una decisión súper difícil", graficó.

Mauricio Pinilla jugó la última temporada con la camiseta de Coquimbo Unido. Foto: Agencia Uno

Pinilla también explicó por qué no salieron a explicar los rumores sobre la ruptura que tapizaron las páginas de la prensa del corazón. "La verdad es que nosotros ya pasamos todo el proceso de exponer nuestras vidas, sobre todo de pareja", subrayó.

"Hoy día la verdad es que es difícil la convivencia estando tanto tiempo encerrados, pero cuando hay amor... Mi familia está por sobre todo, mis hijos y no hay nada que sea más fuerte que eso", completó el mundialista chileno.