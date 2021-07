Matías Assler enternece la red al compartir la primera foto de su hijo junto a Juanita Ringeling

El actor nacional Matías Assler enterneció las redes sociales al compartir la primera imagen de su hijo junto a la también actriz Juanita Ringeling.

En su cuenta de Instagram el protagonista de "Vuelve Temprano" publicó una imagen sosteniendo a su bebé con la leyenda: "Bienvenido Sir Aurelio Assler Ringeling al planeta tierra! 28/06/21 Welcome to the jungle!"

Los seguidores del interprete le comentaron sus buenos deseos en la publicación. El actor de Verdades Ocultas comentó "Felicidades a los tres", Constanza Mackenna escribió "Bebesito lindo estamos ansiosos por conocerte", Mayte Rodriguez también dejó un mensaje señalando: "Aummmmm los mejores papis ❤️ bendiciones".

Hace algunas semanas, la actriz de "Chipe Libre" compartió un mensaje para el día del padre señalando: "Esta foto fue de nuestra primera escalada los tres! cuando aún sólo sabíamos nosotros!".

"Espero que pronto estemos los 3 En la roca tomados de la mano ! Mirando el cielo, agarrados a los muros que nos desafían y agradecidos siempre de la naturaleza maravillosa! Vamos por esa familia", compartió en la publicación.