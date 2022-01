El 2021 fue un excelente año para los fans de Marvel Studios pese a la pandemia del covid-19, debido especialmente a Spider-Man: No Way Home, película que le dio el término a un año marcado por la Fase 4 del UCM.

Black Widow, Shang-Shi, Eternals, Spider-Man, Wandavision, Loki, Hawkeye y The Falcon and the Winter Soldier fueron las producciones que deleitaron a los seguidores de Marvel durante el año pasado.

Este 2022 parece ser que no será muy distinto, particularmente por las nuevas películas y series que estarán enfocadas en el Multiverso, la nueva temática tras las Gemas del Infinito y de Thanos.

Algunas de las cintas más esperadas para este año son Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Black Panther: Wakanda Forever. En el caso de las series, los fanáticos ya están ansiosos de ver Ms. Marvel, She Hulk y Moon Knight, sin embargo, ninguna de ellas tiene todavía fecha de estreno oficial.

¿Cuál es la serie de Marvel que llegaría a Disney Plus en febrero?

Precisamente Moon Knight ha dado que hablar durante el último tiempo debido a que de acuerdo a algunos rumores, esta serie podría liderar la carga de Disney Plus a principios de este 2022.

Eso no es todo, porque un informe de Cinema Reviewed, sugiere que la serie protagonizada por Oscar Isaac está por delante de She-Hulk en cuanto a la postproducción pese a que esta última haya terminado sus grabaciones en agosto y Moon Knight recién durante el mes de octubre. Además, se menciona una fecha específica en el mes de febrero, que sería alrededor de tres meses desde que debutó Hawkeye.

Por el momento no se ha confirmado ninguna información por parte de la compañía de Kevin Feige, por lo que habrá que esperar hasta el segundo mes de este año para conocer efectivamente si debutará la nueva serie de Marvel.