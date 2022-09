Durante la D23 Expo, Disney y Marvel Studios revelaron que la actriz nominada al Emmy por la serie de Netflix Poco Ortodoxa, Shira Haas, se unirá a las filas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como la superheroína Sabra.

El debut tanto de la intérprete como del personaje en la pantalla tendrá lugar en la cuarta película de Capitán América, conocida oficialmente como Capitán América: Nuevo Orden Mundial.

En los cómics de Marvel, Sabra es una mutante conocida por desempeñarse como agente del Mossad, una de las agencias más reconocidas de inteligencia en Israel, entidad responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo en todo el mundo.

La inclusión del personaje en los cómics desde siempre ha generado controversia, por lo que era esperado que su adaptación detonaría la inquietud de los fans.

Ante el revuelo, desde Marvel indicaron a Variety que aplicarán un "nuevo enfoque” con Sabra para la pantalla grande.

"Si bien nuestros personajes e historias están inspirados en los cómics, siempre se los imagina de nuevo para la pantalla y el público de hoy, y los cineastas están adoptando un nuevo enfoque con el personaje de Sabra, que fue introducido por primera vez en los cómics hace más de 40 años", indicaron desde el estudio.

Captain America: New World Order está en desarrollo en Marvel, pero aún no se ha terminado el guión. Lo que sí está claro es que últimamente, Marvel ha aumentado la representación en la pantalla, bajo el resguardo de contratar a consultores culturales para garantizar que el estudio no refuerce los estereotipos dañinos.

La profesora de Stanford Priya Satia asesoró a los responsables de Ms. Marvel, mientras que el egiptólogo Ramy Romany entregó directrices para Moon Knight.

Marvel | ¿Por qué Sabra es controversial?

Sabra nació como Ruth Bat-Seraph, cerca de Jerusalén, Israel. Se crió en un kibbutz, una una comuna agrícola especial administrada por el gobierno israelí junto con su familia, después de que se manifestara su poder mutante.

Ruth fue la primera agente con habilidades sobrehumanas formada para servir al Mossad (Servicio Secreto israelí). También fue mujer policía en las fuerzas policiales israelíes de Tel Aviv, como su cubierta para mantenerse activa.

Sabra debutó en las viñetas en Incredible Hulk #250, publicado en mayo de 1980 y de inmediato su presencia se convirtió en un punto de discusión. La figura de la mutante llevó a Marvel adentrarse directamente en el conflicto israelí-palestino.

En un cómic de Hulk publicado en 1981, Sabra exhibe poco y casi nada de remordimiento por la muerte de un niño palestino hasta que Hulk le enseña sobre los valores humanos.

A eso se suma que Sabra usualmente combatía contra los estereotipos árabes ofensivos, lo que hizo aumentar las preocupaciones de los palestinos sobre este personaje que ahora se verá en el MCU.

El Instituto para el Entendimiento de Oriente Medio, organización pro palestina con sede en Estados Unidos, criticó al personaje por "glorificar al ejército y la policía israelíes".

La controversia en torno a la superheroína incluso llega al significado del propio nombre que utiliza.

The New York Times describe que "para los judíos israelíes, un Sabra puede ser simplemente una persona nacida en Israel. Pero Sabra es también el nombre de un campo de refugiados en el Líbano donde una milicia cristiana masacró a cientos de palestinos mientras las tropas israelíes se mantenían al margen hace 40 años".