John Romita Jr. Vuelve a formar parte de los cómics de Marvel

Marvel anunció este miércoles que el icónico ilustrador John Romita Jr. retornará a sus filas, después de una larga estadía en el Universo DC.

A partir de julio el artista se adentrará nuevamente en el universo de personajes de la llamada Casa de las Ideas, para hacerse cargo de los personajes más reconocidos, además de sus respectivos títulos.

En el comunicado del anuncio, la editorial resaltó que "después de iniciar su carrera en Marvel décadas atrás, el estilo artístico de Romita continúa siendo uno de los más reconocibles y respetados en la industria de los cómics".

"Durante su tiempo en Marvel, Romita encabezó arcos distintivos de Amazing Spider-Man, Uncanny X-Man, Iron Man, Daredevil y muchos más. Ahora Romita traerá su indiscutible talento a algunas de las series más icónicas que partirán próximamente este año", añade el anuncio.

Por su parte, Romita Jr. Indicó que "he sido afortunado más de unas cuantas veces en mi vida y ahora puedo añadir este evento reciente a mi lista, he vuelto a Marvel la compañía que vio nacer mi carrera y no podría estar más entusiasmado".

"Literalmente, en este mismo momento, trabajando en mi próximo gran proyecto con Marvel y es una bomba. Estoy tan entusiasmado como la primera vez que lo hice y hará lo mejor que pueda para que ese trabajo se evidencia otra vez. Espero que los fanáticos lo vean también", concluyó.