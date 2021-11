A pesar de las polémicas que pueda generar Rotten Tomatoes, esta página es una importante referencia cuando se trata de orientar a los espectadores a ver las últimas películas en los cines. Además, no es extraño ver que los diferentes estudios presuman las puntuaciones obtenidas en el sitio de reseñas.

En el caso del Universo Cinematográfico de Marvel, este ha lanzado un éxito tras otro desde que debutó con Iron Man en 2008 hasta Shang-Chi and the Legendt of the Ten Rings durante el mes de septiembre. Ninguna de ellas ha sido apodada de mala manera en Rotten, sin embargo, algunas han obtenido opiniones muy diferentes de la crítica especializada.

A continuación te contamos cuáles son las cinco peores películas de Marvel según la crítica.

Eternals

Esto parece increíble porque pese a qué todavía no se estrena y los fans tienen harta expectativa sobre esta cinta, que relata la historia de unos seres inmortales que habrían llegado a la Tierra hace miles de años con el objetivo de proteger a la humanidad, las primeras críticas sobre esta nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel la apuntan como la peor evaluada según Rotten Tomatoes.

Durante la publicación de esta nota, mantiene una calificación de apenas un 60%.

Thor: el mundo oscuro

Esta película parece no ser la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, ofrece mucho humor y acción de alto riesgo, algo que los fanáticos esperan. Pese a que se esperaba que fuera parecida a la franquicia de HBO, esta no estuvo a la altura incluso con la introducción de los Elfos Oscuros.

Puntuación en Rotten Tomatoes: 66%.

El Increíble Hulk

Este filme ofrece acción más que suficiente para compensar su narrativa ocasionalmente insignificante. Parece que los eventos de El increíble Hulk nunca fueron realmente referenciados por lo que ahora la esperanza está en que esto cambie en la serie de televisión She-Hulk que llegará en 2022 a Disney Plus.

Puntuación en Rotten Tomatoes: 67%.

Iron Man 2

Esta fue la primera película de Marvel en la era de Disney, y aunque tuve buenos momentos, no resultó muy bien ya que pasó mucho tiempo preparando los eventos de Los Vengadores. Pese a eso, se pudo conocer a la Viuda Negra, se pasó más tiempo con Nick Fury, y también contó con la participación de Sam Rockwell como Justin Hammer.

Puntuación en Rotten Tomatoes: 72%.

Vengadores: Era de Ultrón

Esta cinta sirvió para presentar a Visión, Quicksilver y Bruja Escarlata. Pese a que es una buena película, no fue muy bien recibida si se compara con las demás, especialmente porque Vengadores: Era de Ultrón fue un verdadero espectáculo que contó con varios momentos destacados.

Puntuación en Rotten Tomatoes: 76%.