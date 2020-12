Luis Mateucci anuncia carrera musical: "Pronto el nuevo hit del verano"

El conocido participante de realitys shows, que se hizo conocido en nuestro país por participar en Volverías con tu Ex y Doble Tentación junto a su ex pareja, la siempre polémica Oriana Marzoli, anunció que lanzará próximamente una canción titulada "Mi ex".

En su Instagram el modelo señaló que "lo que viene, se viene muy duro... Gracias a Chile y toda la gente que sigue confiando en mí... pronto el nuevo hit del verano".

El 15 de diciembre, Mateucci subió otra publicación, esta vez con la modelo y también participante de Volverías con tu ex Yuliana Cagna, donde ambos sostienen una copa de champagne bajo el mensaje "ya con ganas de que lo escuchen. ¿Lo tiramos antes de fin de año?".

Hace un tiempo Luis generó comentarios en las redes tras un cambio radical de look, donde corto gran parte de su pelo y se lo tiño de un color rubio potente, donde incluso alguno de sus seguidores hicieron la comparación con Maluma.

Mateucci se hizo conocido en Chile tras ser parte de varias polémicas al interior del reality show junto con su ex novia, luego nuevamente acaparó las portadas tras el termino de la relación, en el cual ambos se enfrentaron públicamente.