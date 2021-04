Luis Gnecco responde a las críticas: "Asumo que soy un provocador y no tengo problema frente a las reacciones"

El actor nacional y jurado de Got Talent Chile, Luis Gnecco, respondió a los comentarios negativos que ha recibido en las últimas semanas respecto a las decisiones que ha tomado en el programa de talentos.

En conversación con la Revista Ya, el actor de Soltera Otra Vez señaló que “No tengo Twitter, me salí cuando vi que mucha gente lo ocupa como una cloaca de descarga. Solo manejo mi Instagram con los comentarios bloqueados, salvo los de mis amigos. Asumo que soy un provocador y no tengo problema frente a las reacciones, siempre que sean con respeto”.

Asimismo, agregó que "estamos en un país donde la discusión pública se ha tornado odiosa, descalificadora, ignorante. Y las redes sociales son un reflejo: gente que no sabe escribir, que habla a garabatos, con ignorancia, ferocidad y animadversión”.

El jurado de Got Talent se refirió a la polémica ocurrida hace algunas semana en donde voto en contra de los artistas l Centro Cultural y Artístico China-Chile con su presentación de la “Danza del león del sur”.

"Quiero agradecerles por traernos esta danza. Lamentablemente mi voto es no. No lo veo arriba de un escenario como este, por eso mi voto es no", fue su respuesta en aquel momento, a lo que luego agregó: "es como de centro de cultura”, tras esto la cantante Denisse Rosenthal le respondió: "Pero eso es lo que necesita ver la gente poh Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio para ir a ver la cuestión”

"Que vayan al Parque O'Higgins a verlo, de verdad", fue la respuesta de Gnecco.

Sobre eso, el actor señaló que las críticas y los comentarios negativos "llegaron a mi hija, y ahí sí que no lo permito”.

“No lo vivo como ofensa personal, pero sí como una gran decepción. No queda más que reírse, hay que ponerle humor”, concluyó el actor.