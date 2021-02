Lorene Prieto cuenta lo complejo que fue para ella filmar la teleserie Ídolos: "Estaba muy mal"

La conocida actriz habló en el podcast "Impacto en el Rostro" sobre su participación en una de las primeras teleseries para adultos de la televisión chilena, la recordada "Ídolos" de TVN.

La teleserie al ir en horario para mayores de 18 años tocaba temas considerados para adultos y en donde habían escenas de desnudos. Lorene interpretó a Lucía Moreno en la nocturna, quien se involucra en la relación de pareja de su mejor amiga.

“Encontré un poco forzado el argumento de la teleserie. Sí respondía al destape que se estaba viviendo en el país, al cual yo me siento muy orgullosa de haber pertenecido. Tanto en la tele como en el cine había hecho personajes que eran más liberales, que se desnudaban y era necesario que esas cuestiones fueran un poquito más normales. O sea, el cartuchismo que vivíamos era una cosa feroz y con eso no íbamos a avanzar para ningún lado. El sexo se tenía que volver más normal, más sano, más natural". Señaló la actriz.

Luego agregó "este guion se forzó un poco la situación y se llevó a cosas que eran más perversas y que generaban mucho morbo, más de lo que hubiera querido que fuese el tema. Era mucho más atinado hacer Los 30, ese argumento fluía muchísimo mejor que lo que fluía Ídolos, que era forzado, que era un poco hecho para que hubieran muchos desnudos. Tú viste después que no era necesario hacer teleseries nocturnas de ese modo solamente".

Agregó que su paso por la teleserie no fue muy bueno, producto del destape que iba en aumento. "Yo no lo pase muy bien, fue cada vez más y las actrices no lo pasamos bien. Porque el cuerpo de la mujer estaba mucho más explotado, teníamos muchas más dificultades. El equipo por mucho que empezó siendo muy respetuoso, de repente empezó a no serlo porque se normalizaron las escenas de desnudos. Casi todas las semanas casi todas grababan desnudos". explicó.

También señaló que antes de iniciar el proyecto pensó que sería distinto. “Yo como tenía un contrato firmado, el único contrato por dos años, pensaba ‘no me importa, sé que van a hacer desnudos’, pero creía que iban a ser los desnudos que se habían hecho hasta ese momento y no los que se hicieron en esa teleserie" comentó.

Además agregó que “Como que la actriz o el actor se tendría que haber acostumbrado, y no, tú no te acostumbras nunca. Lo que a mí se me pidió en una escena, que era poner mi pierna desnuda arriba del sexo desnudo de Pablo Macaya, y que Pablo amablemente me diga ‘no importa, si a mí no me importa’, y yo decir ‘a mí me importa, pongan un pañito que sea’.

La actriz siguió relatando lo complejo que fue la grabación de la teleserie para ella “La cámara estaba arriba de la cama y teníamos que amanecer cuatro personas en pelota, taparle con nuestra pierna el sexo al actor. Tú decías ‘bonita imagen, nada que decir’, pero lo que se veía de nosotros para el otro lado, donde estaban los camarógrafos, los asistentes, ya era otro cuento. Y para mí era poco digno. Sentí y no me equivoqué, porque la sociedad cambió mucho, hoy en día no sé si pudiera hacer eso y muchas cosas serían consideradas un abuso".

Y añadió que “Y es muy bueno que sea así, porque yo rayé la potato cuando terminé esa teleserie, estaba muy mal".

Ve a continuación la entrevista completa.