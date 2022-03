Miley Cyrus, la exitosa cantante norteamericana, se presentará este sábado 19 de marzo en la segunda jornada del Lollapalooza Chile 2022, en donde protagonizará uno de los shows más esperados del evento musical.

La estrella de la música se presentará en el escenario con un setlist compuesto de distintas canciones lanzadas a lo largo de su carrera, y aunque la lista de canciones aún no ha sido revelada, los fans de la cantante pueden hacerse una idea de lo que verán en el escenario tras su presentación en Argentina.

La cantante se presentó en el país vecino la jornada de ayer en el Hipódromo de San Isidro, cautivando a los fans con lo mejor de su repertorio. Pero, ¿qué canciones cantó Miley en Lollapalooza Argentina?

La artista se presentó en el escenario con una serie de canciones que forman parte de su desarrollo musical, temas de sus primeros discos, los más recientes, covers e incluso algunos temas de Hannah Montana, la serie que la lanzó a la fama el año 2006.

Revisa el setlist con el que se presentó en Lollapalooza Argentina y qué podría cantar en su show en Chile a continuación.

We Can't Stop, WTF Do I Know, Plastic Hearts, Heart of Glass (Cover de Blondie), Mother's Daughter, 4x4,SMS, Dooo It!, 23 (Mike WiLL Made-It cover), Never Be Me, 7 Things, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), See You Again, Fly on the Wall, High, Nothing Breaks Like a Heart, Jolene (Cover de Dolly Parton), You, Midnight Sky, The Climb, Wrecking Ball y Party in the U.S.A.

¿Cuándo se presenta Miley Cyrus en Lollapalooza Chile?

La cantante se presentará este sábado 19 de marzo en el parque Bicentenario de Cerrillos a las 21 horas.

Revisa AQUÍ dónde puedes ver el show de Miley Cyrus en TV y Online.