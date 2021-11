La productora Lotus ya zanjó el tema: Lollapalooza Chile 2021 no se realizará en el Parque O'Higgins como se hizo en nueve ocasiones anteriores. El problema es que los organizadores ahora deben encontrar una nueva sede para el evento y un trascendido aseguró que ya hay un espacio que se alza como favorito.

La décima versión Lollapalooza Chile se ha visto postergado en varias ocasiones, primero por la pandemia y recientemente por un conflicto en que los vecinos del parque se manifestaron en contra de la realización del evento, lo que culminó con la decisión de someterlo a una consulta ciudadana.

La resolución de la Municipalidad de Santiago no fue del agrado de la productora Lotus, así que se optó por descartar el Parque O'Higgins como escenario para el festival, argumentando múltiples razones y siendo la principal el hecho de la incertidumbre ante la planificación de proporciones que se debe hacer antes de marzo.

Lollapalooza Chile | ¿Cuál es el lugar favorito para reemplazar el Parque O'Higgins?

Una de opciones que saltó inmediatamente en la búsqueda es el Parque Bicentenario de Cerrillos, un sitio con el que la productora ya está familiarizado, a propósito de que en 2015 allí se concretó el Santiago Gets Louder, hasta donde llegaron bandas como System of a Down.

Un reporte del Diario Financiero ahora apuntó que los ejecutivos de la productora se reunieron con el director del Parque Metropolitano de Santiago, Martín Andrade, para plantear este recinto como una de las opciones para el futuro definitivo de Lollapalooza Chile.

Y no sólo eso, el medio sostiene que Lotus se reunirá con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para abordar los aspectos técnicos del proyecto. El asunto es que hasta ahora se desconoce la cantidad de terreno que necesitará una vez que el evento se presente en una locación diferente.

Pero Cerrillos no es el único en disputa, también supuestamente se recibieron ofertas provenientes del Parque Las Vizcachas, en Puente Alto, y la Pampilla en la Región de Coquimbo.