Lola Melnyck queda atrapada en Chile por culpa del coronavirus

El pasado 17 de marzo, Lola Melnyck llegó a Chile para acompañar a su pareja, quien sufrió el fallecimiento de sus padres. Pero lo que no sabía era que el viaje de cuatro días se transformaría en más de un mes.

La ex modelo de Morandé con Compañía quedó atrapada en nuestro país luego que se decretara el cierre de fronteras. "Se suponía que volvía el sábado a Sao Paulo, donde vivo y tenemos nuestra otra casa (…) Solo traje ropa de verano y algunas prendas lindas para sorprenderlo", contó a LUN.

Eso sí, para la rusa ha sido agradable poder mantenerse todo este tiempo junto a su futuro marido. "Durante el año nos vemos lo que podemos. Siempre hay desavenencias, pero las estamos sorteando bien".

Lola es toda una estrella en la televisión brasileña, por lo que ha intentado seguir con su labor desde Chile. "Trabajo a distancia para mis tres programas de radio y para las grabaciones de mi programa “Diez o mil” del canal BTS de Brasil".

Finalmente, señaló que ha tratado de mantener su rutina para no perder la costumbre. "Yo no soy de las que anda en pijama por la vida o con solera con agujeros. Me gusta estar arreglada, como lo haría en un día común".

Lola Melnyck hasta cambió el look de su pelo durante la cuarentena