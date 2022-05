Una de las franquicias más importantes de la actualidad es el Universo Cinematográfico de Marvel debido a los múltiples estrenos que ha tenido desde 2008.

Este escenario ha ayudado a que se creen varias series en la plataforma de streaming Disney Plus, las que han tenido un gran recibimiento del público, sin embargo, una de ellas es la favorita de todas.

Después de un 2020 sin estrenos debido a la pandemia del coronavirus, el año pasado se estrenó WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, What If...?, Loki, Hawkeye y más recientemente Moon Knight.

Más adelante en el año se espera el debut de Ms Marvel y She Hulk, y en algún momento del 2023 Invasión Secreta y Ironheart.

¿Cuál es el programa de Marvel más visto en Disney+?

El martes se llevó acabo el Upfronts de Disney, donde se anunciaron las novedades más importantes respecto a sus distintas marcas. En la instancia participó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, para presentar el tráiler de She Hulk.

Eso no fue todo porque también aprovechó de hablar de los distintos títulos disponibles en la plataforma y reveló que la serie más vista en Disney Plus es nada más y nada menos que Loki.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, los seis capítulos que comenzaron a emitirse el 9 de junio de 2021 lograron un total de 5.23 billones de minutos reproducidos. Sin embargo, queda en segundo lugar en el ranking total siendo superada por The Mandalorian del universo de Star Wars con 8.38 billones de minutos vistos.

Por el momento, la segunda temporada de Loki no tiene fecha de estreno confirmada, pero su primera entrega que se encuentra disponible en Disney+.