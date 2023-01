Lisa Loring, quien interpretó a Wednesday Addams en la serie original "The Addams Family", murió a los 64 años el domingo 29 de enero.

La noticia del fallecimiento de la actriz fue revelada por Laura Jacobson, productora y escritora de televisión, a través de Facebook. “Con gran tristeza informó la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring”.

Según lo señalado por Jacobson, la actriz "sufrió un derrame cerebral masivo provocado por fumar y presión arterial alta" cuatro días antes y ha estado con soporte vital durante tres días.

“Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció anoche”, continuó Jacobson. “Ella está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Wednesday Addams”.

Luego agregó: “Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida.

La primera Merlina Adams

La actriz interpretó al icónico personaje desde 1964 hasta 1966. Fue durante la segunda temporada del programa, que la actriz le enseñó a Lurch, su versión de "The Drew", la cual fue homenajeada en la primera temporada del revival de Netflix dirigido por Tim Burton.

El popular baile realizado por Jenna Ortega en la serie de 2022, utiliza alguno de los pasos que mostró Loring en pantalla.

Sobre esto, Ortega le señaló a Jimmy Kimmel en su programa de conversación que "sabía que había ciertas cosas que quería hacer. Le rendí homenaje a Lisa Loring, la primera Wednesday Addams. Hice un poco de su shuffle que ella hace. Por supuesto, se cortaron de la cámara cuando lo hice, ¡pero está ahí! ¡Sé que lo es!".

La actriz continuó participando en televisión tras el fin de "La Familia Addams", en donde participó en producciones como: "As the World Turns, Barnaby Jones, Fantasy Island, The Girl from U.N.C.L.E. y El Show de Phyllis Diller.