Leo Méndez Jr. llamó la atención de sus seguidores en las últimas horas, después de que hizo una feroz denuncia en contra de la Clínica Estética New Line, por lo que acusó que fue una fallida Bichectomía.

El influencer puso en alerta a sus seguidores después de que mostró una fotografía de la mitad de su rostro con el ojo morado e hinchado. El asunto es que Méndez asegura que fue por un procedimiento mal realizado, el que a horas de la cirugía, le provocó "una pelota en mi cachete izquierdo", por lo que tuvo que acudir a otro médico que decidió hacerle un drenaje en la zona.

El alivio fue momentáneo, ya que tres días después la hinchazón se hizo más patente e incluso "muchos coágulos de sangre por dentro". Tras eso siguió presentando dolores, hinchazón y recientemente parálisis facial, más de un año desde que se hizo el procedimiento.

"Salgo con este hecho público ahora, porque empecé a presentar síntomas que son preocupantes. (...) Pensé que todo iba a volver a la normalidad, ¿pero ahora qué? Falla mi cara, se me cierran puertas de trabajo, tanto en el mundo de entretenimiento y de belleza. ¿Todo por qué? ¿Por una bichectomía? ¿Fue mal hecha?... ¿quién pagará por esto?", se cuestionó en un extenso post de Instagram.

Leo Méndez Jr.: ¿Qué dijeron desde la clínica estética acusada por el hijo de DJ Méndez?

A horas de las acusaciones a propósito de la bichectomía, la Clínica Estética New Line decidió salir al paso de la perspectiva entregada por Leo Méndez Jr. Fue así que emitió una extensa declaración que incluso compartió en la misma red social de la denuncia.

"Durante el mes de marzo de 2020, el señor Méndez se contactó con nuestra clínica a fin de solicitarnos un canje por la realización de una Bichectomía, la cual fue realizada en las instalaciones de nuestra clínica, que cuenta con todas las autorizaciones requeridas, entregadas por el SEREMI de Salud", partieron especificado desde la clínica.

Luego detallan que "la Bichectomía es un procedimiento de carácter ambulatorio y bajo anestesia local. En lo intra quirúrgico la cirugía fue efectuada bajo los estándares de bioseguridad que exige la técnica y con los cuidados necesarios para evitar complicaciones o incomodar al paciente, por lo que en todo momento se está comunicando la ejecución y si existe incomodidad del paciente, poder reforzar la técnica anestésica (es totalmente normal sentir sensación de presión, manipulación, o que el cirujano tracciona, dado que para extirpar el cuerpo adiposo de bichat se hace una pequeña incisión y se retira con su cápsula)".

El asunto es que "una vez finalizado el procedimiento se deja en observación al paciente para evaluar hemostasia local y posibles complicaciones como parte de todo procedimiento que involucra manipulación de tejidos por mínimamente invasiva que esta sea, se dan indicaciones para el hogar (tratamiento analgésico antiinflamatorio, antibiótico, colutorio bucal, uso estricto de faja mentonera, aplicación de frío local, no realizar esfuerzo o actividad física durante 1 semana, no fumar, ni beber alcohol, no utilización de drogas, dieta blanda, no realizar gárgaras ni buches, realizar masaje suave con gel de arnika), se indica además comunicarse ante cualquier situación adversa.

Sin embargo, dentro de esta mismo comunicados, desde el establecimiento advirtieron que Méndez habría sido el que no cumplió con las medidas post operatorias.

"Cabe destacar que el paciente, hasta el momento del control no había utilizado faja mentonera la que le fue proporcionada en el momento por la clínica, siendo un elemento fundamental para evitar posibles complicaciones", sostienen desde el recinto asistencial.

Y luego añaden "dicho esto, existió una complicación inmediata que es parte de situaciones que se pueden presentar dentro de una cirugía por mínima que esta sea, la situación se controló, y se realizó el respectivo seguimiento".

Antes de cerrar, recalcaron que "un efecto adverso como los citados por el señor Méndez (Parálisis Facial) se observan de manera mediata después del procedimiento, siendo imposibles que se observen 20 meses después de realizado el procedimiento".

Desde New Line insisten en que "negamos rotundamente la existencia de algún tipo de negligencia médica, de abandono del paciente o de efectos secundarios tardíos".

Eso además de que el paciente, tras ser dado de alta, "nunca ha intentado ponerse en contacto con nuestra clínica para darnos a conocer algún problema o malestar, por lo que nos llama poderosamente la atención la publicación difamatoria e injuriosa que realizó a través de sus redes sociales".