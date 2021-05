Arcane | Netflix presenta adelanto de la serie de League of Legends

Cuando gran parte de los fanáticos se había olvidado de la adaptación en formato serie que haría Netflix de League of Legends, el servicio de streaming llamó al orden y presentó un adelanto de lo que será esta producción conocida como Arcane.

Según se reveló, el título que busca expandir el universo presentado por la creación de Riot Games debería llegar a las pantallas del mundo a partir del tercer trimestre de 2021, o sea entre julio y septiembre.

El escueto adelanto da a conocer la estética y las texturas que tendrá la serie, con la revelación de apariciones de dos conocidos personajes: Vi y Jinx.

Sin embargo, hasta el momento se conocen más detalles relacionados con el proyecto.

Arcane fue anunciado en 2019 como uno de las iniciativas que formará parte del aniversario número 10 del videojuego, además de ser una de las múltiples propuestas de la compañía para expandir su historia, las cuales incluyen hasta seis nuevos juegos.

The world of @LeagueofLegends is coming to Netflix.

Arcane drops this Fall. pic.twitter.com/7DJgqHpODM