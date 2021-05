Last Night in Soho | Edgar Wright presenta su terrorífica nueva película con Anya Taylor-Joy

Después rechazar su trabajo con Marvel por diferencias creativas y estrenar su propia y alabada apuesta de acción Baby Driver, Edgar Wright se volcó de plano al género del thriller psicológico para desarrollar Last Night in Soho, su más reciente película protagonizada por Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit), entrega que acaba de presentar con un trailer.

Se trata sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, un atractivo aspirante a cantante.

Pero el Londres de los sesenta no es lo que parece, y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias.

Aparte de Taylor-Joy, el elenco de la entrega cuenta con Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Synnove Karlsen y Joakim Skarli, entre otros. Mientras que el guión corre por parte de Wright y Krysty Wilson-Cairns.

Last Night in Soho, o El Misterio de Soho (como se conocerá para Latinoamérica), aún no tiene fecha de estreno.