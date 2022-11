Quedan algunas horas para terminar la Teletón 2022 y solo se ha conseguido recaudar $5,4 mil millones de pesos, una cifra muy distante de los $35 mil millones pesos que se pretende recaudar este año. Sin duda, crece la preocupación por repetir lo que ocurrió en 1995 cuando no se llegó a la meta.

La Teletón 1995 fue la décima tercera versión de la cruzada solidaria en Chile. En esa ocasión el evento benéfico se realizó el 1 y 2 de diciembre con el lema “Nuestra gran obra”. Ese año la meta que se pensaba alcanzar era de $6.277.027.832 pesos, pero no fue posible.

Luego de 27 horas consecutivas de emisión, se trasladó por primera vez el cierre de la campaña al Estadio Nacional. La madrugada del 3 de diciembre se realizó el último computo que solo alcanzó $5.005.253.668 pesos.

Cabe destacar que la cifra recaudada superó con creces el monto del año anterior ($3.138.513 916 pesos), que era lo que se pretendía al comienzo. Pero fue Don Francisco quien decicidoa último momento doblar esa cifra, amparado su decisión en la urgencia que había para construir nuevos institutos de rehabilitación. A pesar de los esfuerzos, no se pudo.

Ese fue la primera y única noche en que la Teletón no ha superado la meta.

Antes del cierre, cuando el estadio repleto ya sabía que no se había alcanzado la meta, Don Francisco emitió unas emotivas palabras:

“Quizás esa meta que nos propusimos hoy día fue demasiado alta, a lo mejor no la supimos motivar bien. Quizás nos equivocamos en algo, pero he aprendido en estos 18 años que una sonrisa, con esperanza, no tiene precio”, reconoció Mario Kreutzberger.