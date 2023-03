La serie española de Netflix “Élite” que se convirtió en un gran éxito para la plataforma retornará con una séptima temporada y el sitio ya se encuentra revelando a sus nuevos personajes.

En medio de su fase producción la serie creada por Carlos Montero y Jaime Vaca ya anunció a uno de los nuevos fichajes para el nuevo ciclo y no es nada más ni nada menos que la cantante Anitta.

Se suma a la nueva temporada

Mediante redes sociales, Netflix, anunció con una foto que la cantante brasileña se sumaría al elenco de la nueva temporada de la serie, lo que termina por confirmar los rumores que se dieron en diciembre del año pasado.

Sobre el papel que tendrá Anitta en la serie no se han dado a conocer muchos detalles más allá de que será una “girl from Rio”, además agregaron que “Anitta literalmente dijo: lo que pase aquí se va a quedar, yo sé que no me vas a olvidar”.

Mientras tanto solo queda esperar que Netflix revele más detalles del papel que tendrá la cantante en el Instituto de Las Encinas en la próxima temporada de la serie que se planea llegue a la plataforma antes de que acabe el año.

Anitta se sumará a los nuevos rostros que debutarán en la serie en esta séptima temporada como Mirela Bali, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes, Alejandro Albarracín, Maribel Verdú y Leronado Sbaraglia.

Mientras que André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi y Omar Ayuso, continúan en sus papeles de las temporadas pasadas.

Asimismo la cantante llega en una temporada crucial de la serie en dónde varios cabos sueltos deberán ser respondidos en este nuevo ciclo.