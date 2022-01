Teresita Commentz sorprende con inéditos detalles de su actual romance: "Me hizo volver a creer en el amor"

"Chinito aparece en un momento maravilloso de mi vida", fue lo primero que comentó la actriz Teresita Commentz cuando llegaron al momento más íntimo que se vivió en su velada, durante el programa de Chilevisión La Divina Comida, donde habló de su actual romance con el fotógrafo Francisco Aguirre.

La intérprete compartió en el espacio televisivo con Javiera Hernández, Michael Roldán y Santiago Meneghello, instancia en la que contó detalles de lo que vivió cuando tenía 17 años y de manera fortuita.

"Le mandé un mensaje por Instagram por trabajo porque empecé a armar mi canal de Youtube", explicó dando cuenta de que su interés era netamente laboral.

"Le dije quiero armar este proyecto, ¿haces canje?", sinceró la figura de 100 días para amar. El vínculo se gestó a partir de ahí. Comenzaron a pasar más días juntos al grabar, viajaron a Pichilemu, hasta que llegaron a un punto en el que Aguirre pidió aclarar las cosas.

¿Cómo partió el romance de Teresita Commentz?

"Yo en mi relación anterior no lo pasé tan bien, entonces desconfíe mucho y le dije 'no sé si puedo'. Pasó un día, me arrepentí y le dije 'necesito verte, quiero estar contigo', y a las dos semanas nos pusimos a pololear", explicó y sinceró que viven juntos desde los 11 meses de relación.

Además, aseguró que "desde ese momento soy la mujer más feliz del mundo y han sido tres años increíbles. Es mi cómplice, mi compañero, mi partner, mi amigo, no hay secretos".

"Él me hizo volver a creer en el amor, me hizo creer en los hombres, en que el amor existe, que no hay que desconfiar", remató Teresita.